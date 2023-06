Mountainbikeunfälle in zehn Jahren verdreifacht!

Anforderungen an Retter steigen

Die Anforderungen an die Einsatzkräfte würden jedenfalls laufend zunehmen. In dem Zusammenhang nennt er den beträchtlichen Anteil von älteren Menschen im Kreis der E-Biker. „Wenn ein älterer Mensch verunglückt, gilt es bei der Versorgung auch stets die Möglichkeit von Vorerkrankungen im Auge zu behalten.“ Die Bergrettung passe sich jedenfalls an, die Ausbildung müsse immer breiter aufgestellt werden.