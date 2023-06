Mit erster Hitzewelle kommen jetzt auch Gewitter

Es wird noch heißer, Gewitter im Anmarsch

Heiß wird es auch am Montag - bereits am Nachmittag und am Abend sind in Tirol einzelne Hitzegewitter möglich. „Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen von Vorarlberg bis ins Mostviertel mit leicht föhnigem Südwind auf bis zu 34 oder 35 Grad. Der heißeste Tag des Jahres steht uns dann aber am Donnerstag bevor, wenn verbreitet 30 bis 35 Grad erreicht werden“, so die Experten von Ubimet weiter. Punktuell seien an der Alpennordseite aber auch Spitzenwerte von 36 oder 37 Grad in Reichweite.