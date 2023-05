Peter Simonischek ist tot, die Erinnerung bleibt

1979 ging er an die damals von Peter Stein geleitete Berliner Schaubühne, 20 Jahre später wechselte er als fixes Ensemblemitglied ans Wiener Burgtheater. Und von 2002 bis 2009 war er der Jedermann in Salzburg. 2018 bekam er einen Nestroy-Preis als bester Darsteller für die Verkörperung des Afzal in „The Who and the What“ von Ayad Akhtar. Eine Silvester-„Fledermaus“ an der Staatsoper ohne ihn als Frosch war kaum vorstellbar. Und als „Baumeister Solness“ bleibt er den Grazern wohl in ewig guter Erinnerung.