TdF-Hoffnung für Gall +++ Kiesenhofer spitze

Wie schon die großteils neutralisierte Etappe am Samstag stand auch der letzte Tag unter dem Eindruck des Todes von Mäder. „Das ist für Gino, ich bin froh, dass ich die Etappe im Gedenken an ihn gewinnen konnte“, sagte Ayuso und gab an, dass das Rennen aufgrund der tragischen Ereignisse eigentlich nebensächlich gewesen sei. Skjelmose stimmte zu und sprach im Moment seines bisher größten Erfolges von schwierigen Tagen für alle Beteiligten.