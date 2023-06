129 Migranten in Lastwagen in Mexiko entdeckt

Gewalt und Armut

Jedes Jahr versuchen Zehntausende Menschen aus Mittel- und Südamerika, vor Gewalt und Armut in ihren Herkunftsländern in die USA zu fliehen. Häufig geraten sie auf dem Weg in die Hände von Banden oder Menschenhändlern. Laut dem Nationalen Institut für Migration wurden im vergangenen Jahr in Mexiko gar mehr als 2100 Migrantinnen und Migranten entführt. Diesmal wurden die Menschen am Freitagabend (Ortszeit) im östlichen Bundesstaat Veracruz entdeckt.