Mit Donald, Micky & Co. in die Ferien starten!

Nach dem kühlen Mai kommt der Sommer jetzt endlich im Eiltempo. So zieht es dann auch ganz Entenhausen in Walt Disney Lustiges Taschenbuch „Sommer Nr. 13“ und LTB „Traumreise“ unaufhaltsam in die lang ersehnten Ferien. Mit dem thematischen Doppel kann in die abenteuerlichen Urlaubsreisen von Donald, Micky und Co. abgetaucht werden. Wir verlosen rechtzeitig zum Start in die schönste Zeit des Jahres Exemplare des sommerlichen Lesevergnügens mit Donald & Co.!