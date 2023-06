Grazathlon: Zwischen Adrenalin, Schmerz und Spaß

Helfende Hände und schwindelerregende Höhen

Ein paar Hürden überwinden wir souverän. Doch dann wartet ein gefürchtetes Hindernis, das schon so manchen in die Verzweiflung getrieben hat: die berühmt-berüchtigte Quarterpipe am Tummelplatz! Hier ist wirklich Teamwork gefragt, nur die Fittesten schaffen es, diese Wand tatsächlich alleine zu überwinden. Volle Kanne Anlauf, hoffen, dass einen die helfenden Hände auf der Höhe gleich fest im Griff haben und hochziehen. Und ja, auf die Hände ist Verlass, wieder geschafft! Schwindelerregende Höhen erwarten uns dann bei der Power Bridge. Körperlich durchaus machbar, doch eine Überwindung für all jene, die es mit der Höhe nicht so haben. Über Kletternetze geht es hinauf auf eine 5,5 Meter hohe Brückenkonstruktion.