Die Bratwürstel kommen direkt aus dem Nachbarstall

Andere Veranstalter springen auf Zug auf

Die Preise bleiben trotz regionaler Qualität konstant: Bratwürstel kosten 4,50 Euro, Fish an Chips 6,50 Euro und ein Schnitzelsemmerl gibt es um 4,50 Euro. „Wir wollen mit unserem Konzept zum Nachdenken anregen. Wo kommt’s her? Was esse ich eigentlich? Dann akzeptieren die Leute auch den Preis “, schildert Auinger. Und die ersten Nachahmer haben sich bereits bei den Organisatoren gemeldet, wollen ihre Feiern in Zukunft auch völlig regional ausrichten.