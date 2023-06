Italiens Skandal-Premier Berlusconi (86) ist tot

Parallel dazu wurde Berlusconi in den 70er-Jahren in der Medienbranche aktiv. 1977 begann der „Cavaliere“ - wie er sich als Träger des Verdienstordens „Ritter der Arbeit“ nennen ließ - seine Karriere im Mediengeschäft. Nach und nach baute er sich ein Netz von privaten TV-Sendern auf, das bald mit Abstand zum größten seiner Art in Europa wurde. Dass er dabei von oft zwielichtigen Freundschaften in Politik und Finanzwelt profitiert habe, warf man ihm immer wieder vor. In den 1980er Jahren stieg der Unternehmer auch ins Fußballgeschäft ein. Er erwarb den krisengeschüttelten Fußballklub AC Milan, den er in wenigen Jahren zu einer der stärksten europäischen Mannschaften machte.