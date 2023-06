Baum stürzt auf Kinder: Mädchen schwer verletzt

Eine Kindergarten-Gruppe aus Gmunden unternahm am Freitag eine Wanderung auf die Hochsteinalm im Gemeindegebiet von Traunkirchen. 13 Kindergartenkinder stiegen gemeinsam mit deren Betreuern und weiteren Familienangehörigen vom Parkplatz am Mühlbachberg entlang der Forststraße in Richtung des Ausflugsziels Hochsteinalm auf. Kurz vor dem Losgehen kontrollierten die Erwachsenen noch das Wetter und entschlossen sich aufgrund der Vorhersage die Wanderung durchzuführen.