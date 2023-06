Klassik neu interpretiert: Talente malen Tonspur

Am Sonntag (10.30 Uhr) singt die Sopranisitin Emilie Haaning Christensen. Der Pianist Clemente Prudencio begleitet sie bei „Wagner + Ullmann: Eine musikalische Liebe?“ Reiner: „Richard Wagner und Viktor Ullmann kommen sich bei diesem Programm sehr nahe.“ Die jungen Musiker vom Mozarteum Salzburg zählen zur aufstrebenden Musikergeneration der Gegenwart. Sonntag um 17 Uhr spielt der preisgekrönte Kärntner Cellist Jeremias Fliedl Werke von Strawinski, Beethoven, Schostakowitsch; am Klavier: Maximilian Kromer. Die beiden zählen zu den führenden Musikern ihrer Generation in Österreich. Fliedl ist Preisträger des renommierten Queen Elisabeth Wettbewerbes und Kromer räumte ebenso bei internationalen Wettbewerben in St. Petersburg sowie beim Brahmswettbewerb in Pörtschach ab. Es gibt noch Karten: 0699/ 11033367.