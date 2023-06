Prozess nach tödlichem Unfall endet mit Freispruch

„Ich war im Kreuzungsbereich voll fokussiert und kann mir nicht erklären, wie die Frau unter meinen Lastwagen gekommen ist“, erklärte der LKW-Fahrer beim Prozess am Landesgericht in Linz. Zu dem Unfall war es am 24. Mai 2022 auf einer Kreuzung in Linz gekommen. Dabei übersah der Grieskirchener (43) beim Rechtsabbiegen von der Dinghofer- in die Mozartstraße die Fußgängerin.