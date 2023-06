Naturfreunde kämpfen für freien Zugang zum Wald

Konflikte zwischen Grundbesitzern und Naturliebhabern

Denn auch in der Steiermark kommt es immer öfter zu Nutzungskonflikten zwischen Waldbesitzern und Naturliebhabern. In Weiz etwa ist ein Streit in den vergangenen Jahren so eskaliert, dass der Fall sogar vor Gericht gelandet ist. „Wenn es einmal soweit gekommen ist, gibt es nur noch Verlierer“, sagt Günter Abraham.