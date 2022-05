Grundrecht auf freien Zugang zur Natur gefordert

Österreichs Natur ist zum Großteil im privaten Besitz. So sind viele der großen Seen mittlerweile für die Allgemeinheit unzugänglich und auch 82 Prozent der heimischen Waldflächen sind in privater Hand, zeigen Arbeiterkammer, Alpenverein und Naturfreunde auf, die einen freien Zugang zur Natur fordern.