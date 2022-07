Naturfreunde verklagen erstmals Grundbesitzer

Die klagenden Naturfreunde sprechen von „ersessenem Servitut“. Was ist damit gemeint?

Wird ein Weg mindestens 30 Jahre nachgewiesen von Wanderern genutzt, ist das laut Gerichtsurteilen ein ersessenes Recht. Der Weg in Thannhausen ist seit mehr als 50 Jahren in Wander-Kartenmaterial eingezeichnet.

Gab es in der Steiermark bereits ähnliche Gerichtsverfahren?

Ja, vor einigen Jahren hat der Alpenverein gemeinsam mit der Gemeinde Puch bei Weiz eine Servitutsklage wegen des gesperrten Gipfels am oststeirischen Kulm eingebracht - und schließlich beim Obersten Gerichtshof Recht bekommen.

Ist zu erwarten, dass es künftig mehr solcher Justiz-Fälle gibt?

Ja, denn die Polarisierung nimmt zu und die Fronten verhärten sich - sowohl auf der Seite der Grundbesitzer als auch bei vielen Freizeitsportlern, wie Kenner der Szene bestätigen. Ein besonders „heißes Pflaster“ ist das beliebte Almenland.