DIF 2023: Essen und Trinken von daheim verboten

Ausnahmen für medizinische Gründe

„Sollte aus medizinischen Gründen die Notwendigkeit bestehen, größere Mengen an Getränken oder Speisen mitzunehmen, so ist dies selbstverständlich möglich und kann mit dem Sicherheitspersonal vor Ort abgeklärt werden“, so die Veranstalter weiter. Außerdem sind kleine Decken, die beim Eingang gezeigt werden, „kein Problem“.