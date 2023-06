Pfiff CL-Finale: ÖFB hat einen neuen Schiri-Boss

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 kam er ebenfalls als Final-Schiedsrichter zum Einsatz. Darüber hinaus war der 47-Jährige bei den Europameisterschaften 2008, 2012 und 2016 als Unparteiischer im Einsatz, ebenso bei der WM 2010 in Südafrika. Im Semifinale der Klub-WM 2016 war Kassai der erste Referee, unter dessen Leitung in einem offiziellen Bewerbsspiel der VAR aktiv zum Einsatz kam.