Video: Unbekannte steckten Polizeiwagen in Brand

Das Bild, das ein „Krone“-Leserreporter am Donnerstagmorgen in Favoriten schoss, spricht für sich - die Schadenssumme, die der Steuerzahler berappen muss, ist wohl enorm. Es war in der Nacht auf Donnerstag, gegen 2.30 Uhr, als die Diensthabenden der Polizeiinspektion in der Favoritener Keplergasse plötzlich direkt vor ihrem Fenster züngelnde Flammen beobachten konnten. Doch anstatt rettend bei einem Einsatz einzuschreiten, mussten die Beamten hilflos mitansehen, wie einer ihrer Dienstwagen fast vollständig ausbrannte.