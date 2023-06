Belgier täuschte für „Lektion“ eigenen Tod vor

User verurteilen die makabere Aktion

Mithilfe seiner Frau und seiner erwachsenen Kinder schaltete er eine Todesanzeige und organisierte ein Abschiedsfest in der Nähe von Lüttich auf dem Land. Dutzende trauernde Verwandte und Freunde erschienen, als dann ein Helikopter nebenan auf der Wiese landete und der Totgeglaubte ausstieg. Viele wurden von ihren Gefühlen überwältigt, weinten und freuten sich, dass David doch noch am Leben ist. Im Internet sind die Menschen aber geteilter Meinung. So kommentiert etwa ein Internetnutzer das Video der makaberen Aktion: „Wenn mir jemand so einen geschmacklosen Streich spielt, dann ist die Freundschaft vorbei!“