Unbekannter Autolenker erfasste Kind an Kreuzung

Am Montag gegen 17.15 Uhr soll es laut Polizei zu dem Unfall gekommen sein. Laut eigenen Angaben fuhr die Zehnjährige am Igler Brunnenweg auf der linken Straßenseite in Richtung Osten. An der Kreuzung mit dem Fernkreuzweg krachte es dann: Ein bisher unbekannter Pkw-Lenker in einem dunklen Auto soll nach rechts in den Brunnenweg eingebogen sein, wobei es offenbar zum Zusammenstoß mit der jungen Radlerin kam.