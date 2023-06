Afterwork-Fan reist sogar extra aus Amerika an

Knapp 10.000 Kilometer lange Anreise

Die „Krone“ ist heuer als Partner mit dabei und vergibt für jeden Termin einen Tisch! Die ersten vier Gewinner werden von Markt-Gastronom Michael Stultschnig (Marktwirt) verköstigt. Der weiteste Besucher kommt sogar aus Amerika: Marlon Rechberger führt eine Solar-Firma in San Diego in Kalifornien. „Auch wir kennen den Afterworkmarkt, ich freu mich!“ Der ausgewanderte Klagenfurter hat jahrelang für Robert Kanduth gearbeitet. „Mittlerweile bin ich selbstständig. Ich habe mir den Urlaub extra so eingeteilt, dass ich dabei sein kann.“