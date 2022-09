Erfolgskonzept „After Work“: Wie geht‘s weiter?

Die Afterwork-Party verwandelte den Benediktinermarkt auch vergangenen Freitag in eine Konzertbühne, der Andrang war enorm. Es war übrigens das sechste und letzte Event in diesem Sommer. Die Sperrstunde wird an diesen Tagen auf 22 Uhr verlängert. Schon vor Monaten wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die klären soll, ob es möglich wäre, grundsätzlich länger als bis 17 Uhr offenzuhalten, wie es einige Gastronomen vorgeschlagen hatten, sowie Weihnachtsfeiern zu veranstalten. Wie berichtet, sind ja einige Betreiber von Gaststätten in unmittelbarer Nähe von einer späteren Sperrstunde am Markt nicht begeistert.