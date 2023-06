Elend in Mastbetrieben - in Österreich geduldet!

Nicht nur Schweine, sondern auch Mastrinder, also in erster Linie Stiere sowie Ochsen und sogenannte Kalbinnen (geschlechtsreife Kuh vor dem ersten Abkalben), müssen in Österreich zu 70 Prozent auf einem Vollspaltenboden leben. Das ist ein Boden aus Beton, der durchgängig mit scharfkantigen Spalten, 3,5 cm breit, im Abstand von 8 cm zueinander, durchzogen ist.