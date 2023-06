Kika/Leiner-Pleite: Wer am Ende haften könnte

Was die Immobilien vom Handel trennt

Während für die Immobilien rund 350 Millionen Euro erlöst werden konnten, ist die Handelssparte der traditionsreichen Möbel-Kette offensichtlich zahlungsunfähig. Noch am Montag wurde ein Insolvenzantrag gestellt; 1900 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Für besondere Empörung in der Öffentlichkeit sorgt seit Bekanntwerden des Insolvenz-Szenarios der Umstand, dass ein Gutteil der Sanierung auf Kosten der Steuerzahler erfolgen soll. Denn: Zum einen wird der staatliche Insolvenzausgleichsfonds für die Löhne und Gehälter bzw. potenziellen Abfertigungen von Mitarbeitern einspringen müssen, zum anderen war der Staat offensichtlich größter Kreditgeber, weil er Kika/Leiner in der Zeit von Eigentümer Signa Steuerstundungen in zumindest zweistelliger Millionenhöhe gewährt haben soll.