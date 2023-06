Barfuß zum Altar: Taylor Hill sagt in Traumrobe Ja

Hochzeit auf Ranch in Colorado

Die Hochzeit fand auf der Devil‘s Thumb Ranch in Colorado statt. Der US-Staat habe immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen, so Hill. „So viel ich auch beruflich unterwegs bin - seit meinem 14. Lebensjahr bin ich buchstäblich pausenlos unterwegs -, Colorado war immer meine Konstante, mein Fels, mein Zuhause und mein Herz“, verriet die 27-Jährige gegenüber dem „Vogue“-Magazin.