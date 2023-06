Von Bad Aussee bis Hollywood

Am 22. Juni feiert der mit unzähligen Preisen überhäufte Darsteller seinen 80. Geburtstag - der ORF widmet dem Jubilar einen kleinen, aber feinen Programmschwerpunkt in TV und Radio. Am Samstag, dem 17. Juni, befüllt ORF 2 das Programm gleich mit mehreren Brandauer-Produktionen: Um 20.15 Uhr bzw. 22.30 Uhr ist das zweiteilige TV-Justizdrama „Ferdinand von Schirach: Feinde“ zu sehen, in dem Brandauer als Strafverteidiger Biegler brilliert. Quasi als Pausenfilm zwischen den beiden Teilen läuft das Porträt „Ich spiele Leben“ (21.55). Zum - in diesem Fall krönenden - Abschluss wird Sydney Pollacks US-Melodram „Jenseits von Afrika“ mit Meryl Streep, Robert Redford und Klaus Maria Brandauer in den Hauptrollen ausgestrahlt.