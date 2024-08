Leah Remini lässt sich nach 21 Ehejahren scheiden

Reminis Karriere begann in den späten 80er Jahren, als sie erste Rollen in TV-Serien ergatterte. Zwischen 1998 und 2007 schaffte sie ihren Durchbruch als Rechtsanwaltsgehilfin Carrie Heffernan in der Comedy-Serie „Kings of Queens“, die auch in Österreich mit großem Erfolg lief. Sie spielte auch in Filmkomödien wie „Old School – Wir lassen absolut nichts anbrennen“ oder „Manhattan Queen“ an der Seite von Jennifer Lopez mit.