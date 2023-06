In Wien wird heuer mit Wanda Weihnachten gefeiert

Morgen werden sie gemeinsam mit den Toten Hosen das Lido Sounds in Linz rocken, doch schon bald werden die Wiener Erfolgsmusiker an der Besinnlichkeit rütteln. Unter dem Banner „Weihnachten mit Wanda“ wird Österreichs Vorzeigeband am 22. Dezember ein Konzert in der Wiener Stadthalle geben und uns sicher mit der einen oder anderen Überraschung erfreuen.