Rotes Licht für Autos: Keine Garage im Uni-Viertel

Schon nach dem Sommer rollen Abrissbirne und Bagger an - und nach einigen Monaten Abbrucharbeiten wird die in den 1970er-Jahren errichtete Vorklinik an der Uni Graz Geschichte sein. 2024 fällt der Startschuss für den Neubau des „Graz Center of Physics“, das die Physik-Institute von Uni und TU unter einem Dach vereint. 2030 schließlich sollen 1700 Studenten und 600 Mitarbeiter in dem sechsstöckigen Gebäude einziehen. 100 unterirdische Parkplätze wären vorgesehen gewesen - aus denen wird jetzt jedoch nichts.