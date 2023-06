Herztransplantation erfunden und abkassiert

„Seit der Hauptschule fühle ich mich als Mann“

Im März 2022 lernte die Steirerin auf einer Online-Plattform ihren „Manfred“ kennen. Denn die Angeklagte fühlt sich eigentlich als Mann. „Schon seit der Hauptschule“, erklärte sie Richterin Angelika Hacker am Dienstag beim Betrugsprozess in Graz. „Also wollten sie keine Beziehung vortäuschen?“, will die Vorsitzende wissen. „Nein, sie wusste Bescheid, dass ich mich operieren lassen will. Und hat gesagt, sie versteht es.“