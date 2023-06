Wer jetzt Berlusconis Milliarden-Vermögen erbt

Am Mittwoch wird der mit 86 Jahren verstorbene Silvio Berlusconi in Mailand zu Grabe getragen. In Italien wurde Staatstrauer ausgerufen, doch es beginnen bereits die Spekulationen um sein gewaltiges Erbe. Der langjährige Staatsmann und Gigolo hinterlässt ein Vermögen von rund sieben Milliarden Euro, die es nun aufzuteilen gilt. Ein heftiger Erbstreit bahnt sich schon an.