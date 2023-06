19-Jähriger stürzte mit Geländewagen 40 Meter ab

Bei Forstarbeiten im Bereich des Pöllakogels in Frohnleiten ist es am Montag am frühen Nachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs (NÖ) mit einem Firmenfahrzeug auf einer Forststraße unterwegs, als er plötzlich aus bislang unklarer Ursache über das Bankett hinaus geriet und einen sehr steilen Hang hinunterstürzte.