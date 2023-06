Berg stürzte ins Tal: Weitere Abbrüche befürchtet

Am Sonntag gab es am Fluchthorn nahe Galtür im Tiroler Oberland einen massiven Bergsturz, der den Gipfel spaltete und gigantische Gesteinsmassen in Bewegung setzte. Tauender Permafrost war die Ursache. Erinnerungen an Ereignisse in den vergangenen Jahren werden wach. Der aktuelle Vorfall zeigt nun einmal mehr, dass sich unsere Berge verändern.