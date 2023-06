Rumänische Kriminaltouristin ging auf Diebeszug

Ein dreimaliger Diebstahl von Kellner-Geldtaschen brockte einer Rumänin (23) nun mehrere Monate Vollpension in der Justizanstalt Puch ein. Vor Gericht bedauerte die Angeklagte die Vorfälle in Pongauer und Pinzgauer Gastronomiebetrieben. Darüber hinaus verweigerte sie die Aussage. Es war nicht der erste Auftritt der jungen Frau vor Gericht. In Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien stand sie schon vor dem Richter.