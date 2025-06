Schäferhund biss Grazer Postbotin in den Po

Dass an der klischeehaften Rivalität zwischen Hunden und Briefträgern etwas dran ist, musste eine Postlerin in Graz auf die schmerzhafte Tour erfahren. Just in dem Moment, als die Zustellerin einer Frau vor einem Mehrparteienhaus einen eingeschriebenen Brief überreichte, kam plötzlich deren Schäferhund „Cäsar“ aus dem Stiegenhaus geschossen und biss der Postbotin in den Oberarm.