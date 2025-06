X-Account von Politikerin muss Strafe zahlen

Ein kurioses Urteil ist diese Woche am Landesgericht Klagenfurt in der Causa Voglauer – Sellner gefallen: Die Kärntner Grünen-Chefin und Nationalratsabgeordnete war vom einstigen Identitären-Chef Martin Sellner wegen übler Nachrede angeklagt worden, weil sie ihm vergangenen August in einer Social-Media-Nachricht das Zeigen eines Hitlergrußes unterstellt hatte.