Kärntner Politiker will Bundesrat abschaffen

„Der Bundesrat, also die Länderkammer, ist antiquiert, viel zu teuer und politisch von untergeordneter politischer Bedeutung“, teilt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer am Montag in einer Aussendung mit. Für den Kärntner Politiker handle der Bundesrat nicht im Sinne der Bundesländer, sondern vielmehr im Sinne der Parteien. Daher sollte es zu einer Änderung des Politiksystems in Österreich kommen.