Wildwarner können Rehkitzen das Leben retten

Wildwarner alarmieren Kitze

Spezielle Wildwarner, die an dem Mähfahrzeug befestigt werden, schrecken die Kitze mit einem lauten Ton auf und verhindern so Unfälle. „Leider funktioniert dies nur bei Kitzen, die bereits ein gewisses Alter erreicht haben“, so Sepp Enzinger, landwirtschaftlicher Leiter auf Gut Aiderbichl. „Zuvor hilft nur der Einsatz vor Drohnen. Generell empfehlen wir deshalb die Mähsaison zeitlich nach hinten zu verschieben.“ Auf Gut Aiderbichl werden die Wiesen deshalb erst so spät wie möglich gemäht. Zudem arbeiten die Mähmaschinen auf den Feldern von Gut Aiderbichl von „innen nach außen“. So haben die Kitze die Möglichkeit, aus dem Feld zu fliehen, sobald der Wildwarner ertönt.