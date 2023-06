Gefälschte Waren für ein Drittel kein Problem

Jüngere kaufen öfter bewusst gefälschte Waren

Befragt zum konkreten Verhalten gaben 13 Prozent der Befragten an, in den vergangenen zwölf Monaten wissentlich gefälschte Waren gekauft zu haben. Diese Zahl liegt bei den 15- bis 24-Jährigen sogar bei 26 Prozent und ist damit doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt, während sie in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen auf sechs Prozent und bei den über 65-Jährigen auf unter fünf Prozent sinkt. Auf Länderebene variiert der Anteil der Verbraucherinnen und Verbraucher, die wissentlich gefälschte Waren gekauft haben, zwischen 24 Prozent in Bulgarien und acht Prozent in Finnland.