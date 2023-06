Mit Handy-Trick Casino um 320.000 Euro geprellt

Die Betrügereien soll das Trio an zwei Tagen Ende Mai durchgeführt haben: am 21. und am 23. Mai. Dazu reisten die Chinesen mit einem Mercedes von ihrem italienischen Wohnsitz aus direkt nach Salzburg an und mieteten sich hier in einem Hotel ein. In den Hotelzimmern und im Wagen entdeckten die Beamten auch klare Indizien: Einerseits konnte eine große Menge an Bargeld, rund 60.000 Euro, sichergestellt werden. Andererseits fanden Polizisten mehrere Mitglieder-Karten von anderen Casinos sowie manipulierte Handys und Werkzeug. Einer der Verdächtigen meinte im Verhör, er würde mit dem Handy Landschaften filmen.