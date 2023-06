Bei Hochzeitsfeier bis an die Zähne bewaffnet

Unser Land, fremde Sitten

So stell’ ich mir eine lustige Hochzeit vor: Im Konvoi ballern die Mitfahrer mit Schreckschusspistolen in die Luft, bis die Polizei kommt. Na, auch so kann man den „schönsten Tag im Leben“ feiern. Man lernt einen Haufen neuer Leute - wenn auch in Uniform - kennen und kriegt noch ein „Souvenir“ in Form einer Verwaltungsanzeige. Leider keine Satire, sondern immer öfter Alltag.

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“ Ich gesteh’s, das ist ein Lenin-Zitat. Aber Marxismus kommt ja anscheinend bei der SPÖ in Mode. Für Grüne könnte man es abwandeln: Verständnis ist gut, aber Kontrolle ist besser.