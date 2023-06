Heli-Landeverbot an Klinik: Warnung an Klimakleber

Wie mehrfach berichtet starten am Montag die Sanierungsarbeiten für den Hubschrauber-Landeplatz bei der Innsbrucker Klinik. Drei Monate lang können keine Helis am Klinik-Turm landen. In wirklich dringenden Fällen landet der Heli bei der Olympiaworld und die Patienten müssen mit der Rettung in die Klinik gebracht werden. Gleichzeitig haben Klimaaktivisten angekündigt, Mitte Juni Innsbruck bzw. das ganze Land eine Woche lang lahmlegen zu wollen. Und das könnte zu Problemen führen.