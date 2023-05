Klimablockaden in Innsbruck: Staus im Frühverkehr!

PROTEST IN INNSBRUCK: Sitzstreik auf der Kranebitter Allee



Menschen setzen sich in Innsbruck dem fossilen Alltag in den Weg. Warum? Weil es um unser Überleben geht.



Wo bleiben die ersten, einfachsten Sicherheitsmaßnahmen?