Helis können drei Monate nicht an Klinik landen

Hubschrauber landen vorübergehend bei Olympiaworld

Für solche Fälle - an der Klinik rechnet man mit ungefähr drei Patienten pro Tag - gibt es eine „externe“ Lösung. Die Hubschrauber werden während der Bauarbeiten auf einer Freifläche der Olympiaworld Innsbruck landen. Ein „Shuttledienst“ in Form eines eigenen Rettungswagens mit Sanitätern und einem Notarzt steht dafür an der Klinik bereit und fährt zur Olympiaworld, wenn sich ein Heli ankündigt. Anschließend bringt der Rettungsdienst den Patienten in die Klinik. Über Zeitverlust muss man sich laut Klinik keine Sorgen machen: Bis der Patient vom üblichen Landeplatz auf der Chirurgie im richtigen Versorgungszentrum ist, dauere es in etwa gleich lange, wie wenn er mit der Rettung vom Olympia-Areal angeliefert wird, da die Rettung das richtige Zentrum direkt anfahren kann.