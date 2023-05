Kran bei Sanierung des Landeplatzes nicht erlaubt

Der Hubschrauber-Landeplatz der Klinik Innsbruck wird - wie berichtet - von 12. Juni 2023 bis Mitte September 2023 grunderneuert und muss währenddessen komplett gesperrt werden. Die Folgen davon sind eine dreimonatige Sperre, eine Ersatzplattform am Außengelände der Olympiaworld sowie ein begrenzter Flugbetrieb. Die Umbauarbeiten sind kein leichtes Unterfangen, so darf etwa kein klassischer Kran verwendet werden. Die „Krone“ weiß, warum, und sah sich die Schäden auf dem Landeplatz hautnah an - siehe dazu auch die Videos.