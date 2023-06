Windböen brachten Paragleiter in Tirol zum Absturz

In Spital geflogen

Aufgrund böiger Windverhältnisse konnte der 38-Jährige den geplanten Landeplatz nicht mehr erreichen und versuchte auf einer Kreuzung einer Gemeindestraße zu landen. Doch aufgrund des Windes wurde der Paragleiter zuerst gegen einen Baum und in weiterer Folge gegen den Balkon eines Gebäudes geschleudert. In weiterer Folge stürzte der Mann aus einer Höhe von etwa 2,5 Metern auf den Rücken in die dortige Hauseinfahrt. Dort blieb er leicht verletzt liegen. Anwohner leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.