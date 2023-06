„Die Technik hat mich immer schon interessiert“

Es ist 6.50 Uhr. Flavia und ihre Kollegen in der Elektrotechnik sind bereits für den neuen Arbeitstag gerüstet. Gleich in der Früh gibt es eine Tagesbesprechung, wie die Aufgaben verteilt werden. An das frühe Aufstehen musste sie sich jedoch erst gewöhnen: „Dafür machen wir aber auch früher Schluss und es bleibt mehr Freizeit am Nachmittag“, nimmt sie es mit Humor. Kurz nach 15 Uhr wird das Elektrolabor bereits aufgeräumt, wenig später startet sie in den wohlverdienten Feierabend.