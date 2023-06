Feuerinferno in Bahntunnel: Das war die Ursache

Nach dem Zugbrand Mittwochabend im Terfener Bahntunnel in Tirol mit 33 Leichtverletzten ist die Suche nach der genauen Brandursache am Freitag fortgesetzt worden. Ermittler des Landeskriminalamts waren seit den Morgenstunden mit Brandexperten und Technikern der ÖBB an Ort und Stelle - am Nachmittag stand schließlich fest, was das Feuer ausgelöst hatte.