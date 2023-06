700 Retter verhinderten größeres Drama in Tunnel

Zug geborgen, keine Einschränkungen im Bahnverkehr

Der in Brand geratene Nachtzug wurde am Donnerstagvormittag geborgen und zurück an den Innsbrucker Hauptbahnhof gezogen. Die Weiterreise der rund 50 Passagiere, die nach Innsbruck gebracht wurden, wurde organisiert. Zu Einschränkungen im Zugverkehr kommt es nicht. Laut ÖBB können die Züge umgeleitet werden.