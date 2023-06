Almtour zwischen Koasa und Großem Rettenstein

Im pittorsken Dörfchen Aschau ist im Süden der Große Rettenstein (2366 m) unübersehbar, bei unserem Ziel blickt man über Kirchberg hinaus zum „Who is who“ des Wilden Kaisers. Doch der Reihe nach. Vom Parkplatz folgen wir dem Fahrweg gemütlich in den Oberen Grund. In etwa 1130 Metern heißt es rechts auf einen breiten Forstweg abzweigen („Hirzeggalm“), der in einer Waldschneise in Serpentinen stets emporleitet.